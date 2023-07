Stiri pe aceeasi tema

- Incepe programul Rabla local, in care autoritațile locale ofera cate 3.000 de lei celor care caseaza o mașina veche. Proprietarii unor astfel de autoturisme pot depune cererile pentru primirea banilor pe care ii pot cheltui cum vor.

- „Sunt convins ca interesul cetatenilor in a-si casa un autovehicul mai vechi de 15 ani, fara a avea obligatia de a achizitiona un autovehicul nou in schimb, va fi unul extrem de mare, la fel ca in cazul celorlalte programe de reinnoire a parcului auto pe care le derulam prin Administratia Fondului pentru…

- Rabla Local 2023: lista primariilor din Alba inscrise in program. Cate mașini pot fi casate in fiecare localitate. DOCUMENT Incepand de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local,, a informat vineri…

- Cum spuneam, daca se respecta programul facut saptamana trecuta, Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor și ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Ioan... The post „Penurie” guvernamentala in aceasta saptamana, la Arad. Daca se respecta programul, ministrul…

- O persoana a murit intr-o alunecare de teren, iar sute de mii de oameni din sud-vestul Japoniei sunt indemnați sa iși paraseasca locuințele in fața celor mai puternice ploi din istorie in regiune.O femeie in varsta de 77 de ani a fost confirmata ca fiind moarta intr-o alunecare de teren care i-a…

- Mașinile care indpelinesc anumite condiții vor putea fi casate de propietari prin programul Rabla, prin care primesc un stimulent de 3000 de lei. Dintre aceștia, 2400 de lei vin prin Administrația Fondului de Mediu (AFM) și 600 de lei de la primarii. UAT-urile au trebuit sa depuna dosare pentru a accesa…

- Guvernul a introdus vineri in ordonanța de urgența menita sa reduca risipa cheltuielilor bugetare o prevedere care va permite ministerelor și instituțiilor publice sa continue licitațiile demarate deja, dar și achizițiile directe de mașini: toate achizițiile facute prin programul Rabla vor merge mai…