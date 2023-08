Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Litoralul pentru toti” se deruleaza pe tot parcursul lunii septembrie si se adreseaza tuturor turistilor care vor sa petreaca un sejur pe litoralul autohton in extra-sezon, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Prețul pentru o noapte de cazare incepe de la 35 lei pentru…

- Scad preturile pe litoralul romanesc, cu banii platiți pentru o noapte in varf de sezon se va putea sta acum doua zile. Hotelierii de la malul marii spera sa mai poata recupera din pierderile de la inceput, așa ca au anunțat reduceri de tarife, acum ca varful de sezon a trecut deja. In aceste condiții,…

- Agentiile de turism declara ca anul acesta nu majoreaza tarifele odata cu debutul ultimei luni de vara. Daca pana anii trecuti, 1 august venea intotdeauna cu majorari de tarife la cazare, mai ales ca vorbim de varful de sezon, anul acesta hotelierii nu mai par tentati sa umble la preturi. Gradul de…

- Vara n-a inceput prea fericit pentru litoralul romanesc. De ce? Pentru ca turistii nu prea s-au inghesuit, asa cum sperau patronii din HoReCa. Printre notivele pentru care romanii au ales sa-si petreaca vacantele in Bulgaria si Grecia se numara riscul de holera, dar si preturile cam „piperate” de la…

- Cei care și-au achiziționat vacanțele de vara de anul trecut au beneficiat de prețuri bune, dar ofertele last minute sunt din ce in ce mai scumpe. Vremea este buna, temperatura apei este mai mare, fapt pentru care mulți turiști au ales sa mearga la mare fie in Romania, fie in Bulgaria. Prețurile pentru…

- Au crescut prețurile la cazare pe litoralul romanesc, dupa ce programul „Litoralul pentru toți” s-a incheiat. Tarifele pentru o noapte de cazare au fost deja majorate cu 30%. Programul „Litoralul pentru toți”, destinat romanilor cu venituri mai mici, s-a terminat. Incepand de luni, administratorii de…

- Azi incepe “Litoralul pentru toți”. Turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile de la Marea Neagra la prețuri cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon.Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea unei noi ediții a programului social “Litoralul pentru toți”…

- Programul „Litoralul pentru toti” 2023 se desfasoara in perioada 22 mai – 18 iunie, iar tarifele incep de la 52 de lei pe noapte. Turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra, la prețur cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. 25 de unitați de […] The post…