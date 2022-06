Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca, alaturi de ministrul Energiei, Virgil Popescu, va participa marti, 28 iunie, in localitatea Vadu, comuna Corbu, judetul Constanta, la ceremonia prilejuita de incepere a exploatarii gazelor naturale in cadrul Proiectului MGD.Proiectul este operationalizat de compania…

- Vizita importanta in comuna Corbu din judetul Constanta.Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca, alaturi de ministrul Energiei, Virgil Popescu, va participa marti, 28 iunie, in localitatea Vadu comuna Corbu, jud. Constanta , la ceremonia prilejuita de inceperea exploatarii gazelor naturale in cadrul Proiectului…

- Primele gaze extrase din perimetrele offshore de mica adancime Ana și Doina au intrat miercuri in sistemul național de transport, anunța Black Sea Oil & Gas. Compania estimeaza ca cele doua zacaminte vor produce anul acesta jumatate de miliard de metri cubi de gaze. „Black Sea Oil & Gas („BSOG”) impreuna…

- ANRE: producția de gaze naturale din Marea Neagra, programata in a doua jumatate a lunii iunie. Au fost acordate licențele Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca a acordat licența firmelor Black Sea Oil & Gas, Gaz Plus Dacia și Petro Ventures Resources pentru…

- Primele gaze noi din Marea Neagra, cele extrase de Black Sea Oil Ad Gas, vor intra in reteaua romaneasca de transport in data de 28 iunie, informeaza Economica.net.Momentul va fi marcat de o ceremonie la malul marii, potrivit unor surse din piata de energie. Evenimentul va avea loc in zona Vadu, acolo…

- “Practic, statul roman, prin Romgaz, devine parte a acestui consortiu, impreuna cu cei de la OMV-Petrom, pentru extragerea gazelor din perimetrul de adancime, cel mai mare perimetru descoperit pana acuma. Acolo putem vorbi de pana la cel putin 100 de miliarde de metri cubi, vorbim de o cantitate de…

- Proiectul legii offshore, depus, astazi, la Parlament, de catre coalitia de guvernare, reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra. Primele cantitati de gaze naturale vor fi extrase si vor ajunge, in aceasta vara, in sistemul national de distributie, a declarat premierul…

- ”A fost o discutie in coalitie, lucram de mai mult timp la acest proiect de modificare a Legii Offshore, pentru ca trebuie sa spunem ca in 2018 Parlamentul a adoptat legea offshore, dar din pacate investitorii de la acea vreme, Exxon si OMV Petrom au anuntat ca in baza legii offshore adoptata de Parlament…