Aproximativ 5,.000 de salariati ai Dacia sunt asteptati, joi, la un protest fata de nerespectarea promisiunilor guvernamentale privind modificarea legislatiei muncii. Actiunea va avea loc la Mioveni.

Colonelul american in retragere, Douglas Macgregor, fost consilier al secretarului apararii in mandatul președintelui american, Donald Trump, a pus la indoiala capacitatea Washingtonului de a forma o coaliție militara de succes impotriva Rusiei, noteaza RADOR care citeaza TASS.

Fake news-ul cu Elon Musk nu poate ascunde falimentul politicilor guvernului in turism. Innoptarile cetatenilor straini in structurile de cazare turistica din Romania au scazut cu 40%.

Compania farmaceutica Pfizer a anunțat ca vaccinurile sale impotriva coronavirusului vor costa „la liber" intre 110 și 130 de dolari pe doza odata ce contractele guvernamentale se incheie, potrivit Associated Press.

Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, obezitatea este „una dintre cele mai mari provocari de sanatate publica ale secolului 21". Prevalența sa s-a triplat in multe țari europene incepand cu anii 1980, iar numarul celor afectați continua sa creasca intr-un ritm alarmant.

Șase persoane au fost vaccinate in Romania pana in prezent impotriva variolei maimuței, a anunțat luni Ministerul Sanatații. Potrivit unei informari a Ministerului Sanatații de luni, in ultima saptamana, in Romania, nu au fost confirmate noi cazuri de variola maimuței.

Ultimul veteran de razboi al Fortelor Navale Romane, viceamiralul in retragere Mircea Caragea, a decedat in seara zilei de miercuri, la venerabila varsta de 103 ani, a anuntat Statul Major al Fortelor Navale, potrivit Agerpres.

Romania a primit, joi, 5.060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana. Serul se administreaza contactilor directi ai persoanelor confirmate cu variola maimutei, preferabil in intervalul 4- 14 zile dupa expunere.