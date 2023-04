Stiri pe aceeasi tema

- Faptele au avut loc in perioada 2003-2012, iar terenurile, aparținand domeniului privat al Constanței, au fost vandute la prețuri de patru ori mai mici decat valoarea pieței, potrivit anchetatorilor. Marcela Enache, fost secretar al municipiului Constanta, a fost trimisa in judecata de DNA pentru complicitate…

- Inspectorii de urbanism al municipalitatii nu au vazut cum o cladire cu doua niveluri se transforrma intr-un bloc cu 9, in Tatarasi. Nu au vazut nici o casa construita fara autorizatie in Galata, spre Platoul Insorit. S-au dat peste cap sa aprobe ca legal blocul lui Chescu, fapt ce a atras trimiterea…

- Instanta de recurs a judecat la finele acestei saptamani recursurile declarate de CLC si Colegiul Tomis impotriva deciziei Tribunalului de a anulat HCL Constanta 203 din 30.03.2021 ce vizeaza spatiul de pe strada Flamanda din oras. Dupa dezbateri, judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal…

- Functionara primariei Rediu acuzata ca a cerut mita de 1.000 de euro pentru autorizarea unei constructii ridicate ilegal va ajunge dupa gratii. Saptamana trecuta, Tribunalul respinsese solicitarea procurorilor ca Petronela Susan sa fie arestata preventiv, considerand suficienta luarea masurii arestului…

- DECIZII….La scurt timp dupa ce a produs o adevarata tragedie la Oprisita, Valentin Manolache, tanarul care se face raspunzator de moartea unui adolescent de 17 ani, a ajuns in spatele gratiilor, in arest preventiv. Dupa aceasta decizie a judecatorirlor, a urmat un adevarat meci intre deciziile Judecatoriei…

- Dosarul cu indicativul 6729 118 2022 are ca prim termen de judecata data de 26 ianuarie 2023, de la ora 11.30, la Sectia de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului. Parti in cauza sunt Asociatia Comandantilor de Nava din Romania, in calitate de reclamant, iar Consiliul Local Constanta este…

- bull; La finele lunii noiembrie 2022, judecatorii Sectiei Civile au admis actiunea primarului si au anulat procesul verbal intocmit de politistii din oras.bull; Acum, politistii au declarat apel in dosarul 14163 212 2022.bull; Cazul va fi transat acum de judecatorii Tribunalului.Primarul Vergil Chitac…

- Primarul Chirica poate rasufla usurat in dosarul Skoda. Judecatoria Barlad a constatat prescriptia raspunderii penale. Procesul fusese suspendat la sfarsitul lunii septembrie, la solicitarea aparatorului lui Chirica, Daniel Atasiei, in asteptarea unei hotarari a Inaltei Curti de Casatie si Justitie…