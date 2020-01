Stiri pe aceeasi tema

- Trump este cel de al treilea presedinte american supus unei astfel de proceduri, scrie news.ro. Casa Alba a calificat decizia Camerei Reprezentantilor drept unul dintre cele mai „rusinoase episoade politice din istoria tarii". Un republican din Camera Reprezentantilor a comparat procedura careia…

- Jurnaliștii acreditați la Casa Alba au observat recent ca președintele Donald Trump, atunci cand ia masa alaturi de alți demnitari, are recipientele pentru sare și piper mai mari decat cele ale comesenilor sai. Primul a observat corespondentul CBS, iar apoi Business Insider a probat cu imagini de arhiva…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Comisia…

- Firma de contabilitate a lui Donald Trump trebuie sa faca disponibile procurorilor din New York declaratiile fiscale ale presedintelui american, din ultimii opt ani, a decis o curte americana de apel, luni, marcand cel mai recent esec al liderului de la Casa Alba de a-si tine secrete finantele.

- 'Catre musulmani, catre mujahedini, soldati ai SI (...), il plangem pe comandantul credinciosilor, Abu Bakr al-Baghdadi', se spune in mesajul postat dupa operatiunea fortelor speciale americane in nord-vestul Siriei, in care si-a gasit sfarsitul liderul SI. Gruparea jihadista confirma, de…

- In programul de guvernare PNL apar cele mai importante ințelegeri incheiate la Washington intre Klaus Iohannis și Donald Trump, la intalnirea din august de la Casa Alba.Gazele din Marea Neagra Declarația de la Washington:: „Subliniem opoziția noastra fața de Nord Stream 2 și alte proiecte…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a aruncat la gunoi scrisoarea omologului sau american, Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba afirma ca va distruge economia Turciei ca urmare a ofensivei Ankarei in Siria, informeaza BBC, citand surse prezidențiale turce. Potrivit acestor surse, Erdogan…