El s-a pensionat anticipat pe motive medicale, dupa ce, in mod surprinzator, raportul de evaluare privind activitatea sa a fost unul slab. Procesul politistului care s-a luat de gat cu DNA va incepe luna viitoare. Tribunalul a stabilit ca primul termen din actiunea declansata de colonelul in rezerva Florin Costan sa se desfasoare la inceputul lunii viitoare. Proaspat pensionat din motive medicale, Costan s-a adresat instantei cerand anularea raportului de evaluare pe anul trecut si a deciziei prin care structura centrala a DNA i-a respins contestatia la evaluare. El a afirmat ca, in 19 ani de…