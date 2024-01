Medicii de familie au amenințat ca nu vor mai semna contractele cu casele de asigurari, daca nu se renunța la reducerea banilor alocați acestui sector. Ce inseamna acest lucru? Ca romanii vor plati din buzunar serviciile medicilor de familie. Privatizarea ambulatoriilor de specialitate deja s-a produs, astfel ca, din toata strategia Guvernului pentru Sanatate, singurul […] The post Incepe privatizarea mascata a Sanatații first appeared on Ziarul National .