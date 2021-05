Romanii vor primi, de astazi, vouchere in cadrul primei etape a programului „RABLA pentru Electrocasnice”. Tichetele pot fi folosite pentru achizitia unor electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic, in schimbul reciclarii unora vechi. In aceasta etapa, vor putea fi cumparate masini de spalat vase, masini de spalat rufe si frigidere. Ulterior, programul va cumprinde si alte produse, peste 155.000 de persoane s-au inscirs in acest program – au anuntat autoritatile. Reporter: Bogdan Isopescu – De astazi si pana pe 3 iunie, incepe prima etapa de obtinerea voucherelor pentru trei tipuri…