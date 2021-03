Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi lasatul secului de carne. De luni, incepe ultima saptamana inainte de Postul cel Mare, numita si Saptamana Alba. Credinciosii obisnuiesc sa intre cu inima curata in cea mai importanta perioada a anului din punct de vedere religios.

- Moșii de iarna / Sambata morților: Sambata, 6 martie 2021, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Aceasta sambata este cunoscuta in popor sub denumirea „Moșii de iarna”. Morții sunt pomeniți pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarșitul existenței omului. Potrivit crestinortodox.ro,…

- Primarul comunei Arbore, Dan Tiperciuc, a fost externat din Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava in data de 1 martie, dupa patru saptamani de lupta grea cu Covid-19, la Terapie Intensiva. Dan Tiperciuc, in varsta de 49 de ani, fara alte boli asociate, a fost diagnosticat ...

- Ungaria va prelungi masurile de izolare partiala pana la 15 martie, in contextul in care este de asteptat ca numarul infectiilor cu coronavirus sa creasca in urmatoarele doua saptamani, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Reuters. Urmatoarele doua saptamani…

- Creștinii ortodocși praznuiesc Intampinarea Domnului, numita in popor și Stretenia. Aceasta este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine și semnifica intalnirea fiecaruia dintre noi cu Dumnezeu.

- Conform mitului, in trecutul indepartat satenii, care aveau vite, credeau in existența unui patron al lupilor, care sa-i conduca, caci aceștia erau deosebit de periculoși, mai ales, in timpul iernii. Se zicea ca in noaptea spre 16/29 ianuarie patronul imparte hrana lupilor pentru un an inainte. In calendarul…

- Cu restricții și fara procesiune la Raul Buzau, creștinii ortodocși și catolici celebreaza astazi Botezul Domnului in apa Iordanului sau Epifania și se purifica cu Agheazma Mare. In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși și catolici celebreaza Botezul Domnului, sau Teofania ori Epifania,…