Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, creștinii țin cu strictețe timp de 40 de zile Postul Craciunului, cunoscut și ca Postul Nașterii Mantuitorului. Potrivit calendarului ortodox, Postul Craciunului 2020 incepe pe 15 noiembrie și se va incheia pe 24 decembrie. Este important de știut ca in aceasta perioada nu se organizeaza…

- A doua saptamana a lunii noiembrie este marcata de Lasata Secului (sambata, 14 noiembrie) pentru Postul Craciunului. Incepand din aceasta zi, din cele mai vechi timpuri li se ingaduia copiilor sa se adune seara acasa la unul dintre ei ca sa invete colindele si sa-si faca planul pentru perioada de colindat.…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori. Cu toții așteapta acest eveniment important, respectiv Nașterea Domnului, care aduce cu sine bucurie, liniște sufleteasca și pace in familie. Credincioșii trateaza cu sfințenie aceasta sarbatoare și țin cont de anumite tradiții, obiceiuri,…

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului este ținut cu strictețe in fiecare an de catre toți credincioșii timp de patruzeci de zile. Afla cand incepe Postul Craciunului 2020 și ce este bine sa faci pe toata durata postului.Postul Craciunului, conform calendar ortodox 2020, anul acesta incepe…

- De la ora 8.30, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Nasterea Maicii Domnului, din localitate.Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, este asteptat in aceasta dimineata in localitatea constanteana Biruinta.Potrivit reprezentantilor Arhiepiscopiei, acesta va oficia, incepand…

- Librex este unul dintre principalii jucatori de pe piața locala de carte, cu creșteri duble ale afacerii de la an la an și cu o tradiție de zece ani in domeniu. Din martie 2020, de la inceputul pandemiei, Librex a devenit singurul jucator din piața care ofera transport gratuit pentru orice comanda,…

- Credincioșii ortodocși il sarbatoresc in 30 august pe Sfantul Alexandru. Cunoscut ca protector al barbaților sau al oamenilor, Sfantul Alexandru a fost episcop la Constantinopol, in timpul imparatului Constantin cel Mare (313-337). Potrivit tradiției populare, in aceasta zi nu este bine sa-ți vorbești…

- Romanilor le-a placut enorm mâncarea, la începuturi au împrumutat unele lucruri de la greci, dar apoi au mers pe propria cale, au scris carți impresionante de bucate, au întocmit manuale de agricultura și au transformat viticultura într-o știința. Oamenii de rând…