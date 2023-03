Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Dej s-a calificat in Play-off -ul Ligii a doua, iar luni, 13 martie, de la ora 13.00, s-a tras la programul meciurilor.Dejenii vor juca in ”TOP ȘASE”, alaturi de CSA Steaua, Politehnica Iași, Oțelul Galați, Dinamo București și Gloria Buzau. Partidele din Play-off (unde toate echipele vor intra…

- Dinamo Bucuresti, Gloria Buzau si Unirea Dej au confirmat calculele hartiei și s-au calificat in play-off-ul Ligii a 2-a , duminica, in ultima etapa a sezonului regulat. Favorite inaintea startului ultimei runde, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo au reușit sa se califice in play-off, cu toate ca niciuna…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor se incheie odata cu jocurile programate la finalul acestei saptamani. Luni, 13 martie, de la ora 13:00, la sediul FRF va avea loc tragerea la sorți a programului play-off-ului și play-out-ului. Evenimentul va fi transmis…

- Primele doua echipe de juniori ale Politehnicii Iasi au sanse de a se califica in primele opt echipe din tara in Cupa Romaniei! Dupa cum v-am informat, desi in campionat cele doua grupari au evolutii palide, in competitia interna numarul 2 lucrurile stau altfel. Formatiile antrenate de Adi Cotan si…

- Sezonul regular al Ligii 2 se incheie in aceste weekend, iar luni, 13 martie, de la ora 13.00, la sediul FRF va avea loc tragerea la sorți a programului play-off-ului și play-out-ului.Primele 6 echipe clasate la sfarșitul sezonului regular clasate iși vor disputa locurile de promovare intr-un play-off.…

- CSM Bucuresti a invins-o clar pe CS Rapid Bucuresti, cu scorul de 31-24 (13-14), luni, in Sala Polivalenta din Capitala, in capul de afis al optimilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, relateaza Agerpres.

- Revenirea lui Mike Maignan (27 de ani) intre buturile lui Milan se amana din nou. Absent din septembrie, cand s-a accidentat la naționala Franței, suferind o leziune la mușchiul geaman medial al pulpei stangi, portarul de 27 de ani trebuia sa redevina titular marțea viitoare, cu Tottenham, in turul…