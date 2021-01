Posta Romana va incepe luni, 4 ianuarie, plata pensiilor pe aceasta luna. In urma cu cateva zile, reprezentantii institutiilor implicate au pus la punct un plan de actiuni care sa permita achitarea la timp a acestor drepturi aferente lunii ianuarie, anunța Antena3. Avand in vedere programul redus de sarbatori, saptamana trecuta, ministrul Muncii a anuntat ca, anul acesta, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari, in intervalul 1-15 ale fiecarei luni. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca a solicitat institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri…