Începe O NOUĂ RUNDĂ de negocieri. Florin Cîțu vrea un nou Guvern până săptămâna viitoare O noua runda de negocieri intre PNL și PSD. Tensiunile se accentueaza, in contextul in care Cițu iși dorește deja un nou Guvern pana saptamana viitoare. Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca urmeaza o noua runda de negocieri cu PSD pe programul de guvernare si ca inca sunt capitole, precum Finantele, Munca, Economia, Justitia si Sanatatea, in care nu s-au gasit solutii comune, dar ca spera ca in cursul acestei zile partidele sa se puna de acord in privinta programului de guvernare, apoi sa inceapa o noua runda de discutii pe ministere si pentru functia de premier. Totodata, Citu a precizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile dintre PNL și PSD pentru formarea unui nou guvern vor continua pe capitolele Finante, Munca, Justitie, Economie si Sanatate, a anunțat sambata, 13 noiembrie, președintele liberalilor Florin Cițu, care a precizat ca spera ca in cursul acestei zile partidele sa se puna de acord in privinta…

- Florin Cițu, președintele PNL, susține in continuare desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, in ciuda poziției PSD. „Poziția PNL este foarte clara. Aici ar trebui sa fim toți foarte clari și transparenți. Aceasta Secție Speciala a fost inființata de Liviu Dragnea.…

- „Discutam de o situație excepționala. Starea de spirit, in PSD, este legata de responsabilitate, mai degraba, decat de entuziasm. PNL este un partid aflat in competiție cu noi, au avut acțiuni discreționare la adresa noastra, dar contextul politic și realitatea din Parlament necesita o majoritate care…

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- In jur de 20 de persoane s-au adunat, sambata dimineața, in fața la Romexpo, unde are loc Congresul PNL, in cadrul unui protest simbolic organizat de comunitatea Declic. Aceștia au adus in fața cladirii un ciolan cu mesajul „Dupa ce va impartiti ciolanul, desfiintati Sectia Speciala!".Evenimentul a…

- De la inceputul anului, Secția Speciala, pe care actuala guvernare a promis ca o va desființa, a reușit sa trimita in judecata, de la inceputul anului și pana acum, un singur dosar, in timp ce a clasat alte 736. Tragand linie, de la inființare, in 2018, și pana acum, Secția de Investigare a Infracțiunilor…

- Premierul Florin Cîtu considera ca afirmatia ministrului Finantelor, Dan Vîlceanu, potrivit caruia salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei, a fost o „gafa”, aceasta valoare urmând a fi atinsa când „economia o va permite”, relateaza Agerpres.…

- "Domnul ministru al Finantelor era optimist, vedea in viitor cat o sa fie salariul minim pe economie. (...) A fost o gafa. Cu siguranta, astazi ati discutat foarte mult despre acest lucru. A fost deliciul presei, dar in acelasi timp, astazi, au fost anuntate niste lucruri foarte importante pentru economie…