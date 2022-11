Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate. Persoanele fizice vor avea la dispozitie 5 zile in vederea inscrierii in program prin crearea contului…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Potrivit AFM, persoanele fizice au la dispozitie…

- Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.Bugetul total alocat pentru cea de-a doua editie…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Potrivit AFM, persoanele fizice au la dispozitie…

- Administratia Fondului pentru Mediu amana din nou lansarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora 10:00 – 30 decembrie 2022, ora 14:00, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii…

- Persoanele fizice interesate de schimbarea becurilor convenționale pe care le folosesc acum in locuințe, ce au un consum mare de energie electrica, cu unele LED, ce consuma mai puțin, vor putea primi de la stat vouchere in valoare de 200 de lei, potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere recent…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat inceperea ultimei sesiuni de inscriere din acest an, in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla Clasic) si Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport…

- Programul Rabla Local, privind casarea autovehiculelor uzate, a fost amanat, urmand ca primariile sa-si poata creea conturile de utilizator incepand cu data de 14 octombrie 2022, a informat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). „In urma discutiilor purtate cu asociatiile implicate in desfasurarea…