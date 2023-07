Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat marti seara ca din 17 iulie va incepe o noua editie a emisiunii de titluri de stat Fidelis, respectiv o oferta prin care statul roman vinde instrumente catre micii investitori si care ulterior ajung la Bursa de Valori Bucuresti, acolo unde nu sunt impozitate.Potrivit…

- Real Valladolid, echipa patronata de Ronaldo Nazario, ar vrea sa il transfere pe Alexandru Pașcanu (24 de ani), fundașul central de la Ponferradina. Fostul internațional de tineret a retrogradat cu echipa sa in liga a treia spaniola la finalul sezonului trecut și ar vrea sa plece. El este dorit de Valladolid,…

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- Listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori București. ASF a aprobat prospectul de vanzare a acțiunilor. Care este prețul de oferta Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru 17,34% din numarul total al actiunilor emise de Hidroelectrica.…

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul (oferta publica inițiala) care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.In prezent fondurile…

- Agricover nu se va lista la Bursa de Valori București (BVB), apetitul investitorilor fiind scazut. Conform unui comunicat transmis bursei, „nu au fost indeplinite criteriile de inchidere cu succes a ofertei și, prin urmare, oferta nu a fost finalizata prin incheierea unei tranzacții".

- Petrom a anuntat luni seara, 15 mai, la Bursa de Valori Bucuresti, ca va plati taxa pe solidaritate in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, adica 300 de milioane de euro, la finalul lunii iunie, scrie Ziarul Financiar. „Pentru companiile care produc și rafineaza țiței, legea introduce obligația…

- Recent s-au listat titlurile Fidelis de primavara la Bursa de Valori București, Ministerul Finanțelor reușind sa atraga peste 3 miliarde lei, un record. Cererea a fost foarte mare. Romanii cauta sa plaseze banii in ele pentru ca oferta bancara nu este foarte buna.