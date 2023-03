Stiri pe aceeasi tema

- Orașul maghiar Veszpem, care deține titlul capitala europeana a culturii in acest an, are mai multe proiecte comune cu Timișoara, printre care și colaborarea dintre teatrul de papuși Kaboca din Veszpem și teatrul maghiar „Csiky Gergely”. Unul dintre acestea este spectacolul stradal cu papuși mari, cu…

- Filarmonica „Banatul” din Timișoara a gazduit, vineri, lansarea unei emisiuni filatelice speciale cu tema Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. La eveniment a luat parte și Lucian Romașcanu, ministrul Culturii.

- Spectacole, arta video, intalniri cu artisti care performeaza pe marile scene europene – marcheaza debutul programului „Timisoara 2023, Capitala Europeana a Culturii”, eveniment desfasurat sub genericul „Lumineaza orasul prin tine!”.

- „Vrem sa aratam ca prin cultura, prin arta, putem sa mobilizam o comunitate”, a spus primarul orasului Timisoara, vineri, in conferinta de deschidere a programului Capitala Europeana a Culturii. „Anul acesta sunt alocati in plus 10 milioane de euro pentru cultura”, a precizat edilul, subliniind ca…

- In premiera in Romania, un post de radio dedica un program de 24 de ore unui oraș. Pe 17 februarie, in ziua deschiderii oficiale a anului „Timișoara, Capitala Europeana a Culturii”, Radio Romania Cultural dedica Timișoarei un program exclusiv intreaga zi. Intregul conținut al Radio Romania Cultural…

- Anul acesta, timp de cinci zile, in cadrul celei de-a 11-a ediții a JAZZx, publicul va avea ocazia sa asculte un spectru divers de stiluri muzicale, de la jazz modern și fusion, pana la soul. Festivalul promite sa fie o experiența unica pentru iubitorii de muzica, care vor putea sa descopere…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a subliniat ca titlul de Capitala Europeana a Culturii este, de fapt, o recunoastere a potentialului unui oras, iar faptul ca Timisoara va purta aceasta denumire in 2023 arata ca orasul in care valorile europene sunt respectate, exista diversitate si inovare.…

- Timp de cinci zile, timișenii se pot bucura de un spectacol unic de lumini, video mapping și instalații artistice new media la Festival of Lights. Evenimentul face parte din Programul Cultural al Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și pune zona centrala a orașului intr-o lumina nemaivazuta,…