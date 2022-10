Stiri pe aceeasi tema

- La Lugoj, in urbea Bredicenilor, cel mai muzical oraș al Banatului, Liliana Laichici si taraful Ansamblului Profesionist Banatul, condus de Sebastian Roșca, vor susține recitalul folcloric “La șezatoare”. Evenimentul se va desfașura miercuri, 5 octombrie 2022, de la ora 18:00, la Muzeul de istorie,…

- Lumea e poveste cand are cine-o povesti, iar cantatul care-aduna firele poveștii și le rasfira catre lume e felul iscusit de-a povesti. De asta, in urbea Bredicenilor, cel mai muzical oraș al Banatului, Liliana Laichici si taraful Ansamblului Profesionis

- Școala incepe astazi, 5 septembrie, pentru 3.014.000 de elevi, potrivit secretarului de stat din Ministerul Educației, Florian Lixandru. Numarul de elevi, preșcolari și antepreșcolari este cel mai mare din ultimii 6 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistica și ale Ministerului Educației,…

- Acorduri de muzica jazz rasuna in Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Pe parcursul celor 4 zile de festival, colinele celui mai vechi muzeu in aer liber din Romania se transforma in scene pentru zecile de trupe invitate. Jazz in the Park a ajuns la a zecea ediție.

- David Popovici este cel mai rapid inotator de pe planeta, dupa ce sambata a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber: 46,86 secunde. Popovici a scris istorie pentru Romania la Roma, stabilind un nou record mondial, 46, 86, la 100 metri liber. El l-a depașit pe brazilianul Cesar Augusto…

- Tanarul sportiv David Popovici s-a intalnit cu Jim Montgomery, primul campion mondial la 100 si 200 metri liber la aceeași ediție a Mondialelor, in urma cu 49 de ani Tanarul sportiv David Popovici s-a intalnit cu Jim Montgomery, primul campion mondial la 100 si 200 metri liber la aceeași ediție a Mondialelor,…

- Patrimoniul cultural din cartierele istorice ale municipiului Timisoara vor fi evidentiate prin proiectul intitulat „Spotlighting Timisoara’s Heritage through Dance”, care va fi lansat, joi seara, la Podul de Fier din cartierul Iosefin de Clubul de Dans Sportiv Magnum Team. Proiectul este cofinantat…

- Traficul a fost ingreunat astazi, in jurul pranzului, la ieșirea din Timișoara spre Lugoj, dupa ce un cablu de curent care alimenteaza troleibuzele de pe linia 11 s-a rupt. A fost afectata circulația mijloacelor de transport in comun, iar pe sensul spre Lugoj s-a circulat pe o singura banda, pana ce…