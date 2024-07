Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40 de filme, dintre care multe in premiera in Romania, fac parte din programul editiei 11 a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara (17-21 iulie). Vor putea fi vazute atat titluri noi, care au avut premiera mondiala in marile festivaluri internationale in ultimul an, cat si filme clasice…

- Proiectul reabilitarii bulevardului Cetații din Timișoara cu bani europeni a devenit primul din Romania care a fost contractat, respectiv primul care a fost integral platit. Mai mult, proiectul este primul din Europa care a fost incheiat pe aceasta axa de finanțare in Europa. Aceasta a fost posibila…

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza intre 7 și 30 iunie o noua ediție a festivalului „Impuls”, inceput in urma cu șapte ani, care iși propune sa aduca evenimente artistice pentru toate categoriile de public, in cartierele periferice ale orașului, și sa stabileasca legaturi intre artiști europeni…

- Institutul Francez din Romania sarbatorește anul acesta o suta de ani și este incantat sa va prezinte cele mai bune filme de maxim patru minute din lume cu ocazia celei de-a 26-a ediții a Festivalului internațional de foarte scurt metraj Tres Court. Festivalul are loc intre 7 și 16 iunie 2024 in cincizeci…

- Un lungmetraj de fictiune si doua documentare, precum si opt scurtmetraje fac parte din sectiunea necompetitionala „Filme banatene” din cadrul celei de-a 11-a editii a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc la Timisoara in perioada 17-21 iulie. „Clara” (2023), realizat de regizorul timisorean…

- Sambata 1 iunie, s-a incheiat cea de a XIX-a ediție a Festivalului ”Buzau/Iubește/Teatru”, un eveniment organizat de Teatrul de proiecte ”George Ciprian”, avand sprijinul mediatic al postului nostru de radio. Timp de o saptamana, pe scena teatrului buzoian, au fost prezentate spectacole aparținand mai…

- O noua ediție a festivalului „Folk Maris” are loc incepand de astazi, 24 mai, de la ora 19,00 in pitoreasca zona Port Arthur de pe malul Mureșului, timp de doua zile, cu concerte susținute de artiști de muzica folk aradeni dar și din țara. Programul muzical va fi completat de preparate culinare la gratar…

- Sambata și duminica, 27 și 28 aprilie, pe Domeniul Regal de la Savarșin are loc a doua ediție a festivalului Suflet de Romania, dedicat artizanilor și micilor producatori, menit sa duca mai departe tradițiile și obiceiurile autentice ale satului romanesc.