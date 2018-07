Incepe numaratoarea inversa pentru declaratia unica

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat ca 16 iulie este data limita pentru depunerea Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. ”Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma…

- Termenul limita pentru depunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018. Declarația se depune de catre persoanele care au obligația declararii veniturilor realizate din Romania sau din strainatate…

- Termenul limita pentru depunerea ”Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018. Declarația se depune de catre persoanele care au obligația declararii veniturilor realizate din Romania sau/și din strainatate in anul 2017,…

- Termenul limita pentru depunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie. Declarația se depune de catre persoanele care au obligația declararii veniturilor realizate din Romania sau/și din strainatate in anul 2017, declararii…

- Se apropie termenul de depunere a Declaratiei Unice - Formular 212, in care trebuie declarate la ANAF veniturile realizate in 2017. 16 iulie este data limita de depunere a actului, care poate fi dus direct la ghiseul ANAF, poate fi trimis prin posta sau se poate depune online. Azi, pe pagina de Facebook…

- Contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) se vor calcula in functie de o baza lunara care „nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul mediu brut in vigoare pentru anul contributiei”, arata un proiect normativ lansat luni de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF.…

- Cum arata Declarația Unica D112. Modelul noulul formular a fost publicat de Ministerul de Finanțe, care a inițiat, impreuna cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sanatații, un proiect de ordin comun care stabileste modelul, continutul, si modalitatea de depunere si de gestionare a…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti a anuntat, conform unui comunicat de presa, ca Declaratia Unica se depune pana la 15 iulie 2018. Documentul trebuie depus de catre persoanele fizice care au obligatia declararii veniturilor realizate in Romania sau/si in strainatate in anul 2017,…