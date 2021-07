Stiri pe aceeasi tema

- Romania are „o fereastra de oportunitate” de cateva saptamani ca sa se pregateasca pentru valul 4 al pandemiei de COVID, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Romania are „o fereastra de oportunitate” de cel puțin șase saptamani, timp in care se poate pregati pentru punctul…

- Romania are „o fereastra de oportunitate” de cateva saptamani, cel puțin șase, timp in care se poate pregati pentru punctul in care varianta Delta va pune probleme și in țara noastra, iar numarul de noi cazuri de COVID va crește semnificativ, a declarat, vineri seara, la Digi24, Andrei Baciu, secretar…

- Incep sa se inmulteasca si in Romania cazurile de infectare cu tulpina Delta a coronavirusului. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu si medicul infectionist Catalin Apostolescu au dat joi seara, la Tema Zilei, informații in Exclusivitate despre evoluția

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat la postul public de televiziune ca joi au fost diagnosticate inca doua persoane cu tulpina Delta a coronaviruslui. „Sunt cateva cifre proaspete cu privire la pacienții care sunt diagnosticați cu varianta Delta. Avem 89 de…

- Irlanda a convenit de principiu sa cumpere 1 milion de doze de vaccin anti-Covid din Romania, a declarat vineri un purtator de cuvant al guvernului irlandez, potrivit Agerpres , care citeaza Reuters. Anunțul vine la doar cateva zile dupa ce Romania a anunțat ca vinde Danemarcei circa 1 milion de doze…

- Vaccinurile protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, a anunțat luni secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu. „Vaccinurile ne protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2! Un studiu britanic publicat in revista medicala ‘The Lancet’ arata ca persoanele…

- Vaccinurile protejeaza si fața de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2, sustine Andrei Baciu, secretarul de stat in ministerul sanatatii, care citeaza un studiu britanic publicat in revista medicala The Lancet."Un studiu britanic publicat in revista medicala ”The Lancet” arata ca persoanele…

- Conferinta de presa sustinuta de Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS CoV 2 CNCAV , si Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, vicepresedinte al CNCAV.Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale…