Începe numărarea urșilor, pe baza probelor ADN Incepe recensamantul ursilor din Romania. Numararea se va face pe baza probelor ADN ale populației de urși. Proiectul este foarte important pentru a stabili, pe zone, care este situația acestor animale care au creat mari probleme in ultimii ani in zone locuite. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

