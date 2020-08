Începe noul sezon al Ligii 1 Liga 1 DEBUT… Noul sezon al Ligii 1 de fotbal debuteaza astazi, la Pitesti, cu intalnirea dintre nou-promovata FC Arges si FC Botosani. Sezonul regulat se va desfasura normal pe sistemul tur-retur. Ca urmare prima parte a sezonului va avea 30 de etape in loc de 26 cu se intampla pana acum. La finele sezonului Articolul Incepe noul sezon al Ligii 1 apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

