Stiri pe aceeasi tema

- Partidele Puterii au de realizat in aceasta sesiune numeroase reforme importante, cum ar fi cea fiscal-bugetara, a pensiilor speciale, a celor publice, dar și sa decida daca mai modifica legislația electorala.

- „Am vorbit cu colegii si despre pachetul care o sa fie cuprins intr-o singura lege, in legea de asumare a raspunderii in Parlamentul Romaniei, atat cu combaterea evaziunii, atat cu reformele din administratia locala cat si cu masurile pentru a ne incadra cu un deficit mai mic decat anul trecut si cu…

- Marți, 29 august, candidații nemulțumiți de notele primite in prima faza la sesiunea din august 2023 a Bacalaureatului și-au aflat marți, 29 august, și rezultatele finale. Au fost peste 350 de contestații, iar, ca urmare a acestora, 176 de note au crescut, iar 17 candidați chiar au reușit sa promoveze…

- A venit momentul mult asteptat de participantii la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat 2023.Astazi, pe 25 august 2023, au fost publicate rezultatele Bacalauretului de toamna pe site ul bacalaureat.edu.ro si in centrele de examen, in format anonimizat, conform prevederilor specifice in vigoare…

- Subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna proba la alegere, aflați in randurile urmatoare ce subiecte au avut de rezolvat absolvenții claselor a XII-a in cadrul probei la alegere. Subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna proba la alegere Candidații care s-au inscris la sesiunea de toamna examenului de BAC 2023…

- Ministerul Educatiei a publicat baremul de evaluare si notare a lucrarilor elevilor la proba de Limba si literatura romana, de la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna. Pe baza acestuia, profesorii vor nota lucrarile absolvenților de liceu.

- Astazi incepe sesiunea de toamna a bacalaureatului. Saptamana aceasta are loc echivalarea competențelor lingvistice și digitale cu mediile din liceu, procedura stabilita in luna iunie, in contextul grevei generale a profesorilor. Examenele scrise incep miercurea viitoare, pe 16 august, cand este programata…

- Elevii care nu au sustinut probele de la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de vara, sau cei care au picat examenul, pot sustine Bacalaureatul si in sesiunea de toamna. Probele scrise pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2023 se vor desfașura in perioada 16 – 21 august. Sesiunea…