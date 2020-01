Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de cadeti sauditi care se pregateau in Statele Unite vor fi expulzati in urma unei investigatii referitoare la un atac armat efectuat de un ofiter saudit, in care trei americani au fost ucisi la o baza navala din Florida despre care procurorul general al Statelor Unite, William Barr,…

- Cel putin 10 militari din Arabia Saudita, aflati in curs de instruire in Statele Unite, vor fi expulzati din cauza atacului comis de un conational de-al lor, pe 6 decembrie anul trecut, in Florida, informeaza sambata televiziunea CNN, preluata de Reuters. Departamentul Apararii SUA a incheiat evaluarea…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Peste 300 de studenti sauditi la aviatie militara au fost consemnati la sol in Statele Unite, din motive de siguranta, dupa ce un locotenent al fortelor aeriene ale Arabiei Saudite a deschis focul si a omorat trei oameni, saptamana trecuta, la o baza americana din Florida, au declarat marti oficiali…

- Statele Unite au efectuat o operatiune cibernetica secreta in Iran, in urma atacurilor care au avut loc pe 14 septembrie impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita, atribuite de Washington si Riad regimului de la Teheran, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani, conform news.ro.Oficialii…