Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de virus aparuta in Marea Britanie a fost depistata vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii, citat de AFP, potrivit news.ro.Persoana contaminata, un francez rezident in Marea Brietanie, este asimptomatic si a fost izolat la domiciliu,…

- Primul caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, noteaza AFP. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Este posibil ca noua tulpina de coronavirus sa fi ajuns deja și in Franța, anunța ministrul Sanatații Olivier Veran. Ministrul Sanatații francez a declarat pentru postul de radio Europe 1 ca momentat nicun test efectuat nu a detectat noua tulpina de coronavirus. „Este absolut posibil ca virusul sa circule…

- (sursa foto: Consiliul European) Oficialii Uniunii Europene vor stabili luni dimineața, intr-o ședința de urgența, masurile care se impun ca raspuns a apariției unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie, care a forțat mai multe țari sa opreasca legaturile cu Londra, transmite BBC. Printre aceste…

- Puțini romani din diaspora vor veni acasa de sarbatori, din cauza pandemiei de COVID-19, dupa cum arata datele stranse de operatorul turistic Vola.ro . Numarul de zboruri din Italia, Spania și Germania, statele din Europa unde se afla cei mai mulți romani din diaspora, a scazut cu 72%. Italia a inregistrat…

- Episodul dedicat lui Constantin Brancusi in seria "Who is Romania", prezentata de istoricul britanic Tessa Dunlop, va putea fi urmarit vineri, de la ora 14.00, pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei ICR la Londra, fiind difuzat simultan si pe retelele de socializare ale Tate (Marea Britanie),…

- Europa a inregistrat in ultimele zile recorduri negative in lupta cu pandemia de coronavirus. Mai multe state, printre care Franta, Marea Britanie, Romania si Republica Moldova au raportat joi cel mai mare numar de infectari cu COVID-19 de la inceputul pandemiei.