Începe nebunia! Pandemia de coronavirus aduce FOAMETEA! Cu fiecare zi scursa, ni se spune cat de rau este și de groaznic urmeaza a fi. Pandemia de coronavirus nu a trecut, chiar daca unele state incep deja sa dea uitarii totul și recheama oamenii la munca. De undeva de sus, de foarte de sus, informațiile groaznice sunt picurate in mințile și sufletele noastre, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI) Kristalina Gheorghieva preconizeaza ca o recesiune mondiala va afecta 170 de tari in 2020, una dintre ”cele mai grave consecinte economice de la Marea Depresiune” din 1929 ale acestei ”crize fara pereche” provocata de noul coronavirus.

- In momentul de fața pandemia provocata de noul coronavirus Covid-19 este cea mai grava criza de sanatate a epocii moderne si, chiar daca va fi tinuta sub control, va provoca o criza economica globala majora, despre care deja se crede ca va fi mai grava decat cea din 2008. Practic, recesiunea mondiala…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a vorbit, la Adevarul Live, despre ultimele raportari privind pandemia de coronavirus, masurile pe care le pregatesc autoritatile si cat de pregatita e Romania pentru trecerea la urmatoarea etapa.

- Ziarul Unirea Masuri excepționale și pentru competitorii de la powerlifting din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus! ”Contextul presupune disciplina și tarie de caracter”, transmit reprezentanții FRP Pandemia de coronavirus a dus intregul sport de pe mapamond intr-un punct critic, evenimentele…

- Fundația Estuar, un ONG experimentat in lupta contra bolilor psihice, a pus la dispoziția medicilor care trateaza bolnavii de coronavirus trei linii telefonice la care aceștia pot suna pentru a primi consiliere, informeaza Libertatea. Pandemia de coronavirus ce a pus stapanire pe Europa reprezinta cea…

- Pandemia de coronavirus este un subiect utilizat pe larg de catre o parte din indivizi, drept instrument in distribuirea informațiilor false legate de Covid-19 prin diverse instrumente, care au menirea sa sporeasca panica in oameni și sa creeze haos. Principalele instrumente identificate in Republica…

- Pandemia cu noul coronavirus a forțat guvernele europene sa adopte numeroase masuri pentru a susține companiile private și pentru a evita pierderea locurilor de munca. Citiți in continuare care sunt cele mai importante masuri adoptate sau propuse pana...

- Pandemia de coronavirus a dus la amanarea EURO 2020 pentru 2021 și la suspendarea campionatelor interne. Daca ligile ar pune „stop” in acest moment, cine ar fi caștigatoarele trofeelor interne? Din cauza pandemiei de coronavirus, campionatele interne au fost suspendate, competițiile europene de asemenea,…