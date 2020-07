Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Miercurea Ciuc, Nicolae Florin Ghenci, a fost retrogradat in functie, iar alti doi politisti au fost sanctionati, dupa ce au participat la o petrecere in timpul starii de...

- Peste 1.900 de unitati de alimentatie publica au fost verificate in perioada starii de alerta, iar autoritatile au aplicat amenzi in valoare de 360.600 de lei in urma neregulilor constatate. "In urma controalelor au fost aplicate 103 de amenzi contraventionale in valoare de 360.600 de…

- Oamenii care s-au strans in Piața Victoriei spun ca sunt nemulțumiți de modul in care oficialii au gestionat pandemia și acuza autoritațile statului ca au manipulat informațiile despre boala, pentru a ingradi drepturi și libertați. Jandarmeria, care vineri pleda mai degraba pentru dialog decat…

- Viorel Catarama vrea sa protesteze impotriva „falimentarii Romaniei”. „Va rog sa veniți sa protest am impreuna, sa salvam Romania din aceasta rea situație!”, a spus Viorel Catarama in filmulețul postat pe Facebook. Maine, ora 16:00 – 17:00, voi fi prezent in Piața Victoriei, sa protestez impotriva suprimarii…

- UPDATE: Protestatarul Ceaușescu a fost ridicat de catre jandarmi și va fi transportat la secție pentru audieri. Protestatarii s-au adunat cu zecile in Piata Victoriei, in scuarul din fata sediului Guvernului, conform Dcnews. Aceștia nu respecta masura distanțarii sociala și nu poarta maști…

- Protest in Piata Victoriei, in prima zi in care Romania a intrat in starea de alerta. Aproape 200 de oameni au iesit in strada, vineri, cu toate ca participarea la mitinguri este interzisa in timpul starii de alerta. Protestatari indeamna la nerespectarea regulilor institute de...

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirma ca pe timpul starii de alerta cetațenii nu pot fi amendați, cum se intampla pe timpul starii de urgența. De asemenea, nu pot fi emise ordonanțe militare, iar cele care sunt acum in vigoare expira odata cu starea de urgența.

- Comandanții Jandarmeriei Romane par a fi extrem de superstițioși, ținand cont de achizițiile facute in domeniul inarmarii. Potrivit unui anunț publicat pe platforma publica de achiziții – SICAP, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București cumpara pistoale automate in baza unui contract in…