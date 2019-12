Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor va vota miercuri punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea presedinte al SUA pentru care se initiaza o procedura de destituire, a anuntat marti lidera democratilor din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP si Reuters. "Maine, cand ne vom…

- Un comitet controlat de democrati, din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, a aprobat acuzatiile de abuz de putere si obstructionare, formulate impotriva presedintelui republican Donald Trump, vineri, astfel devenind aproape cert ca acesta va deveni al treilea presedinte din istoria SUA care va…

- Procedura de inculpare a presedintelui SUA, Donald Trump, in scopul demiterii ar putea fi definitivata saptamana viitoare de Camera Reprezentantilor, a declarat, joi dupa-amiaza, Nancy Pelosi, presedintele institutiei, anunța MEDIAFAX.Citește și: Panica in sistemul de aparare și ordine publica-…

- Procedura de destituire impotriva presedintelui american Donald Trump este in mod categoric justificata si chiar necesara pentru a proteja democratia americana, au declarat miercuri trei profesori in drept in cadrul unei audieri tensionate in Congres, ceea ce a scos la lumina inca o data diferenta…

- Camera Reprezentanților din Congresul Statelor Unite a dat primul vot important, joi, pentru procedura de destituire a președintelui Donald Trump. Congresmenii au aprobat trecerea in faza audierilor publice, cu 232 de voturi pentru și 196 impotriva.

- Casa Alba a calificat drept "o escrocherie" proiectul de rezolutie democrat dezvaluit marti, ce vizeaza crearea unui cadru oficial pentru procedura de destituire a presedintelui republican Donald Trump, transmite AFP. Proiectul de rezolutie ce va fi supus votului joi in Camera Reprezentantilor va "autoriza…

- Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP."Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…