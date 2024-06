Începe modernizarea rețelei electrice din județul Ilfov / Câți ani vor dura lucrările Compania de distribuție a energiei electrice din grupul PPC va incepe lucrari de modernizare a rețelei electrice in valoare de 162 de milioane de lei in Ilfov, zona localitații Balotești, zona care s-a dezvoltat masiv in ultima perioada. Ilfov este și județul cu cei mai mulți prosumatori din țara. Lucrarile sunt estimate sa dureze trei ani și jumatate de la semnarea contractului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

