Începe modernizarea pieței din Brazda lui Novac In sfarșit, a venit și randul pieței din Brazda lui Novac la modernizare. Primaria Craiova a emis autorizația de construire a halei care va adaposti piața dupa modernizare. Conform autorizației, valoarea lucrarilor este de 1.266.192,60 de lei fara TVA. Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni. Inca din 2022, autoritațile spunea ca au in atenție acesta piața. Tot atunci au fost elaborate studiile de fezabilitate atat pentru hala de legume și fructe, cat și pentru cea destinata produselor preambalate. Aici spațiile urmand sa fie complet reamenajate. Schimbarile vor fi majore, iar piața… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

