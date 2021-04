Începe minivacanța de Paști. DN1 a început să se aglomereze. Se circulă în coloană Pe final de saptamana, romanii care au deja ziua de vineri libera de la munca au pornit deja catre munte. Și, semn ca nu sunt puțini cei care aleg sa petreaca perioada de Paști și 1 mai la munte, deja pe DN1 a inceput sa se observe aglomerația in trafic, pe sensul catre zona montana. […] The post Incepe minivacanța de Paști. DN1 a inceput sa se aglomereze. Se circula in coloana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

