Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut vineri dupa ședința de guvern. ,,A fost inaintata HG pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltarii, organigrama este redusa cu 30% in cazul posturilor de demnitari și de conducere și cu 25% in cazul posturile executive, ajungandu-se la un total de 765 de persoane,” a spus Ionel…

- 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare in acest sens. Anuntul a fost facut de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului, la finalul ședinței de Guvern. Guvernul a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare pentru reorganizarea ANAF.…

- 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare in acest sens. Anuntul a fost facut de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Guvernul a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare pentru reorganizarea ANAF. Astfel, au fost reduse 2.000…

- Un numar de 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare in acest sens. Anuntul a fost facut de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. Guvernul a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare pentru reorganizarea ANAF. Astfel, au fost…

- Un numar de 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare in acest sens. Anuntul a fost facut de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Guvernul a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare pentru reorganizarea ANAF. Astfel,…

- Programele pe care Liviu Dragnea le-a inființat pentru dezvoltarea localitaților din mediul rural risca sa bage zeci de primari dupa gratii! Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, a sesizat DNA, dupa ce a facut mai multe controale, cu diverse instituții, de la preluarea puterii, in noiembrie, și pana…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare de guvern, reorganizarea Secretariatului General al Guvernului si a aparatului de lucru al prim-ministrului, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "In sedinta de Guvern de astazi a mai fost adoptata o hotarare de guvern legata de reorganizarea Secretariatului…

- Violeta Raduț il ia la bani marunți pe ministrul Dezvoltarii: “Sa le spuna primarilor ce au de facut cu proiectele pentru care obținusera finanțare prin FDI” in Politic / on 11/02/2020 at 12:54 / Dupa ce solicitarea publica adresata guvernanților, prin care cerea lamuriri legate de proiectele…