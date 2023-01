Începe MAREA EXTRAGERE a FBI din România! Strania stare de ”silenzio stampa” in care au intrat brusc cam toți liderii politici creditați cu oarecare șanse la alegerile prezidențiale de la anul are, totuși, o explicație… Și anume faptul ca altfel nici macar prea ”flexatele” servicii secrete puse in slujba unuia sau altuia dintre politicienii cu greutate – asta cand nu ii controleaza […] The post Incepe MAREA EXTRAGERE a FBI din Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea aventura America Express a inceput duminica, pe 16 ianuarie, la Antena 1. In cadrul acestui concurs incredibil, noua perechi de vedete și coechipierii sai au acceptat provocarea de a parcurge Drumul Aurului și a de gasi marele premiu de 100.000 de euro. Cine este Joaquin Bonilla, partenerul de…

- Florin Tanasescu Bonom, om din popor, sta de ceva ani buni doar in ograda. Usuie uneori cainele, latra foarte rar la gasca, se-nfurie, in somn, la rata. Dar, se intampla si invers: Cainele il usuie – da’ foarte des, gasca il latra – si mai des, iar rata ii frige cate una in scafarlie. De pliciseala,…

- America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, incepe din ianuarie, la Antena 1. La fel ca și pana acum, emisiunea va fi difuzata de duminica pana miercuri, duminica de la ora 20.00, iar de luni pana miercuri de la ora 20.30.

- Incepe marea recalculare a milioane de pensii pentru aplicarea noii legi. Se va intampla dupa finalizarea procesului de evaluare a dosarelor de pensii, a anunțat președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, sambata, 19 noiembrie. Ce se va petrece cu veniturile varstnicilor din Romania. O parte dintre…

- Invitat la podcatul „Profu' de Sport”, Mihai Mironica, jurnalist Pro Arena&Sport.ro, unul dintre cei mai valoroși comentatori ai țarii, a vorbit despre un subiect pe care-l nu-l abordeaza foarte des in aparițiile sale, și anume care este echipa sa favorita din Romania. ...

- Ce legatura este intre un specialist iesean in informatica, o companie care vinde usi si un sport nautic pentru care limba romana nu are un cuvant dedicat? Eficienta, sustine Stefan Lefter, antreprenor, fondatorul uneia dintre putinele companii din Iasi care, de la infiintare, au inregistrat doar cresteri…

- Vineri a fost Black Friday, iar nebunia cumparaturilor online a reinceput, sub influenta mirajului reducerilor uriașe promise de marii comercianti. Realitatea, insa, a fost ca foarte multe reduceri au fost fictive, deoarece comerciantii se ocupasera cu doua-trei saptamani inainte sa creasca preturile…

- Cum de marea evaziune fiscala din Romania nu indraznește nimeni sa se atinga, doi inspectori de la Antifrauda au amendat și ei ce au prins: niște țarani care vindeau mere și pere pe marginea drumului, iar in plus mai aveau și niște țuica la ei. In total, au dat patru amenzi in valoare de 30.000 lei…