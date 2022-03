Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul discuțiilor cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, principalele subiecte au fost sancțiunile dure aplicate Rusiei de SUA și susținerea noastra deplina pentru majorarea bugetului Apararii la 2,5% din PIB.Un alt mesaj important a fost despre oportunitațile strategice…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, afirma, vineri, dupa ce a participat la discutii cu vicepresedintele american Kamala Harris, ca Romania se afla in prima linie a democratiei occidentale. Ciolacu a reiterat sprijinul Romaniei pentru refugiatii din Ucraina. "Romania…

- Casa Alba discuta activ despre o posibila vizita a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si in Romania, pentru a arata solidaritatea Statelor Unite ale Americii cu aliatii din Europa de Est, in contextul razboiului din Ucraina, spun surse de la Washington citate de publicația

- Secretarul Antony J. Blinken va face mai multe vizite in Belgia, Polonia, Moldova, precum și in Letonia, Lituania și Estonia, in perioada 3 – 8 martie. Calatoria are ca scop coordonarea cu aliații NATO și partenerii europeni, in contextul conflictului din Ucraina, declanșat de Federația Rusa, noteaza…

- Un reportaj al ucrainenilor de la televiziunea 2+2, citat de site-ul de știri UNIAN, arata cum in vestul țarii vecine, unde s-au mutat ambasadele americane ori olandeze pentru siguranța, a crescut prețurile la proprietați in așteptarea unui val de refugiați din estul vulnerabil in fața unei invazii…

- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Autoritatile de la Bucuresti au salutat anuntul Statelor Unite ale Americii de a trimite in Romania un batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani, care va ajunge in tara noastra incepand cu aceasta luna. Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca anuntul concretizeaza decizia lui Joe Biden…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat joi, cu insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, subiecte de interes in relatiile bilaterale, cu accent pe continuarea masurilor prioritare pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri corect si competitiv…