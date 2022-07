Începe MAREA DEBARASARE! Ciucă, ULTIMA COMANDĂ pentru OSPĂTAR! Gata, pe cat de obedientul, pe atat de ambițiosul general Nicolae Ionel Ciuca tocmai ce a reușit sa mai scape de ultimul hop pe care il avea de trecut pentru a iși putea impune hegemonia totala asupra noii ”echipe caștigatoare” a Partidului Național Liberal. Acum, desigur ca pana la intrarea și oficiala in cursa prezidențiala […] The post Incepe MAREA DEBARASARE! Ciuca, ULTIMA COMANDA pentru OSPATAR! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ENERGIE – Premierul și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ionel Ciuca, sustine ca „Romania face pași fermi spre independența energetica și spre a deveni un exportator net de energie“! Decizia SUA de a finanța cu 14 milioane dolari studiile de proiectare in Romania a reactoarelor modulare…

- Parlamentari ai Partidului National Liberal au depus un proiect de act normativ care sa modifice Legea educatiei fizice si sportului in sensul introducerii sporturilor electronice printre activitatile considerate ramuri sportive. Printre initiatorii proiectului legislativ care are ca scop modificarea…

- Parlamentari ai Partidului National Liberal au depus un proiect de act normativ care sa modifice Legea educatiei fizice si sportului in sensul introducerii sporturilor electronice printre activitatile considerate ramuri sportive. In Romania, activitatea industriei dezvoltatoare de jocuri care sta la…

- Printre initiatorii proiectului legislativ care are ca scop modificarea Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului se numara si presedintele PNL, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata intr-un comunicat dat publicitatii de organizatia de tineret a PNL, for care a pus bazele acestui proiect ce ulterior…

- Inca de la asumarea guvernarii, Partidul Național Liberal a fost interesat de implementarea programului de guvernare pe domeniile principale de activitate, anume sanatate, economie, politici sociale, infrastructura, educație. Cel mai important program de finanțare pentru administrațiile publicelocale…

- In aceste zile, Alin Nica, șeful PNL Timiș, viziteaza Rotterdam, acolo unde are congresul Partidului Popular European. Liberalul timișean a fost primit in delegația PNL care a participat la eveniment. ”Alaturi de presedintele Partidului National Liberal, premierul Nicolae-Ionel Ciuca, in Rotterdam secretarul…

- Europarlamentarul Dan Motreanu a declarat, vineri, ca este nevoie de unitate in PNL pentru ca partidul sa se concentreze pe problemele guvernarii, mentionand ca vrea sa fie doar „un om politic util”. Motreanu a spus, la reuniunea Consiliului National al PNL, ca s-a decis sa candideze pentru functia…

- Astazi s-au implinit 147 de ani de la inființarea PNL. In Argeș, la Vila Florica, a fost organizat un eveniment la care au fost prezenta conducerea PNL. Discursul președintelui PNL Argeș, Alina Gorghiu: ”Stimați invitați! Prieteni liberali! Este o mare bucurie sa vedem o prezența atat de numeroasa…