Începe maratonul de vaccinare în centrele Ministerului Apărării Un maraton de vaccinare impotriva Covid-19 incepe de astazi, 4 mai, in șapte centre ale Ministerului Apararii din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara. Potrivit informațiilor transmis de MApN , doritorii se pot prezenta fara programare, incepand cu ora 8, pentru a se vaccina. Campania se desfașoara 24 de ore din 24 pana pe 11 mai. Persoanele vaccinate se inregistreaza direct in RENV și vor fi planificate pentru efectuarea dozei de rapel. In funcție de disponibilitatea dozelor de vaccin, și celelalte patru spitale militare din rețeaua medicala a MApN vor putea crește ritmul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

