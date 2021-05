Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepe vaccinarea non-stop la Spitalul Militar „Regina Maria” din Brașov. Imunizarea se va face fie cu serul Pfizer, fie cu Moderna. Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Militar „Regina Maria” din Brașov va fi deschis non-stop incepand de marți, ora 8.00, timp de o saptamana. Orice persoana…

