Începe maratonul de vaccinare de la Biblioteca Naţională: Bucureștenii pot asista la momente artistice Cea de-a treia editie a maratonului de vaccinare va incepe vineri, ora 16.00, la Biblioteca Nationala a Romaniei, si se va incheia luni, 25 octombrie, la ora 8.00. In total, aici vor fi 10 cabine de vaccinare: 5 Pfizer, 1 Moderna, 4 Janssen, anunta Ministerul Culturii. „Asa cum am spus mereu, vrem ca romanii sa fie sanatosi si sa depasim perioada pandemica ce a lovit puternic sectorul cultural creativ, astfel ca sustinem vaccinarea. Ministerul Culturii se implica activ in acest proces si asigura tot suportul necesar. Cifrele din ultimele zile sunt de-a dreptul alarmante si ne concentram pe solutia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

