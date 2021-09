Pe 1 octombrie incepe loteria vaccinarii anti-coronavirus. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni ordinul privind condițiile de inscriere la loterie. In perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor avea loc 19 extrageri, in urma carora vor fi acordate 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Loteria de Vaccinare consta in extragerea pentru acordarea de premii in bani a tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se inscriu pentru participare in aplicația accesata…