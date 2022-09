Incepe judecata unui fost profesor din Constanta care si-ar fi atins elevii in zonele intime!

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au finalizat cercetarea specifica in dosarul Individul acuzat ca si a taiat pe fata fosta concubina, chiar in Sala 1 a Judecatoriei Constanta, afla azi daca va ramane in spatele gratiilor Judecatoria Constanta va decide daca se impune…

- Autoritatile franceze stau la rand pentru a inchide usa penitenciarului dupa un detinut roman. Curtea de Apel a analizat sambata solicitarea Parchetului din Besancon privind predarea lui Cornel-Constantin Lucescul. Ieseanul este cautat in Franta pentru executarea unui rest de pedeapsa de 3 ani, 8 luni…

- Cei doi se judecau intr un dosar civil avand ca obiect "exercitarea autoritatii parintestildquo;. Dupa eveniment, Judecatoria Constanta a dispune exercitarea autoritatii parintesti numai de catre mama. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au finalizat cercetarea specifica…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat aparent mecanic auto , suspectat de comiterea infractiunii de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Constanta. Recent,…

- Grav incident intr-o sala de judecata din incinta Judecatoriei Constanța. Un barbat și-a taiat cu un cutter fosta iubita, acum barbatul fiind arestat pentru 30 de zile. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța a propus judecatorului de drepturi și libertați de la Judecatoria…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia au solicitat si obtinut arestarea preventiva a unui inculpatul cercetat in stare de retinere pentru savarsirea infractiunii de ultraj, prev. si ped. de art. 257 alin. 1 si alin. 4 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 C.pen, pe o perioada…