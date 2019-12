Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a actionat in instanta, luni, Ministerul Educatiei, solicitand anularea prevederilor ordinului de ministru prin care elevii cu media sub 5 la admitere nu pot urma cursurile unui liceu, ci ale unei scoli profesionale.

- Procurorii Parchetului General, care au verificat activitatea Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, au constatat mai multe nereguli, iar intre masurile dispuse se numara infirmarea a 5 solutii de netrimitere in judecata in dosare de viol si sesizarea Inspectiei Judiciare pentru verificari.

- O femeie, director tehnic la Google, a dat in judecata compania acuzand-o de discriminare de gen și incalcarea Pactului Egalitații din SUA. Ulku Rowe susține ca a fost platita cu „sute de mii de dolari” mai puțin de cat colegii ei barbați, adesea mai puțin calificați decat ea. Cand s-a plans conducerii…

- Statele Unite l-au dat marti in judecata pe Edward Snowden, fost colaborator al Agentiei de Securitate Nationala a SUA (NSA), care in 2013 a dezvaluit continutul a sute de telegrame diplomatice secrete, despre sistemul pus la cale de SUA de supraveghere a convorbirilor telefonice si a internetului,…

- Televiziunea nationala israeliana KAN, care a produs concursul muzical Eurovision de anul acesta, a intentat proces la o curte de justitie din Tel Aviv companiilor Live Nation si Live Nation Israel, informeaza Variety, potrivit news.ro.In procesul deschis joi, reprezentantii Madonnei sunt…

- La Tribunalul Buzau a avut loc primul termen in dosarul in care tanarul acuzat de uciderea Valentinei Nica, fata in varsta de 22 de ani, din Buzau, incendiata de fostul ei iubit. In acelasi timp, procurorii din Buzau au deschis un nou dosar penal in cazul Valentinei, care ii vizeaza pe cei doi prieteni…

- Azi, la Tribunalul Bucuresti va avea loc primul termen in faza camerei preliminare in dosarul in care un medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel, este acuzat de luare de mita doua fapte si de…

- Un barbat din Focșani a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Potrivit anchetatorilor, la data de 3 iulie 2018, cu intenție, barbatul a condus un autoturism…