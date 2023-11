CRIMA… Noi informații in cazul Loredanei Atanasoaie, tanara care a omorat-o pe Alina Ciobanu, la malul marii. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au anunțat ca au trimis dosarul catre Tribunalul Constanța și in perioada urmatoare va incepe judecata. Potrivit acestora, tanara este acuzata nu doar de omor, ci și de furt calificat, efectuarea […] Articolul Incepe judecata Loredanei, tanara care a omorat-o pe Alina Ciobanu. Au aparut acuzații noi, printre care și cea de furt calificat apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .