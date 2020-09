Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Tribunalului Bucuresti in dosarul „Colectiv” a fost atacata cu apel de persoanele condamnate, dar si de catre procurori. Azi, 18 septembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti incepe, judecarea apelului, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone,…

- Judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare, incepe vineri, la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul ”Colectiv”, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii. De…

- Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul ''Colectiv'', in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii.Citește…

- Judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care fostul primar al Secotului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare, incepe vineri, la Curtea de Apel Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul ''Colectiv'', in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme…

- Intre 2016 și 2020, Cristian Popescu Piedone a ramas fara o mica avere. In doar patru ani, din bunurile fostului edil al Sectorului 4 au "disparut" bijuterii, obiecte și timbre in valoare de 40.000 de euro. Potrivit declarației de avere din 2016, Cristian Popescu Piedone era moștenitorul bijuteriilor…

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iași, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel București, potrivit deciziei instanței. In prima instanța, el fusese condamnat la 4 ani de inchisoare. Tiberiu Urdareanu, cel care a dat mita, a fost condamnat definitiv…