Stiri pe aceeasi tema

- Actualul depou al Companiei de Transport Public din Iasi nu mai face fata cerintelor anului 2021, astfel incat municipalitatea va investi aproape 30 de milioane de euro intr-un proiect spectaculos.

- Planul Ateneului National din Iasi este de a transforma cladirea intr-un hub cultural, fara a modifica destinatia principala a acesteia (cinematograf). Investitia vizeaza reabilitarea si refunctionalizarea imobilului, conformarea la foc si reparatii capitale si consolidari. In prezent, valoarea de inventar…

- Ministerul Economiei a dat spre dezbatere publica noua schema de ajutor de stat pentru organizațiile HoReCa, afectate de pandemia de coronavirus. Bugetul proiectului de ajutor de stat este estimat de catre autoritațile statului roman la 500 de milioane de euro, iar schema in cauza va fi derulata pana…

- Michael Burry, investitorul american care a devenit faimos dupa ce a castigat sute de milioane de dolari din prabusirea pietei obligatiunilor ipotecare din 2008, a plasat un pariu masiv impotriva producatorului de masini electrice Tesla, conform Bloomberg, arata Mediafax. Scion Asset Management,…

- Social – democrații vor depune un proiect de lege prin care TVA la lemnele de foc sa fie redus de la 19% la 9%. Masura ar fi necesara, in opinia inițiatorilor, in contextul in care Legea consumatorului vulnerabil, adoptata fara amendamente, exclude, practic, cateva milioane de beneficiari. Deputatul…

- In acest sens, unitatea medicala va beneficia de o finanțare de 2,5 milioane de euro din fonduri europene. Institutul Regional de Oncologie din Iași, (IRO) va desfașura in perioada urmatoare cel mai amplu proiect din Romania pentru dezvoltarea cercetarii in nanomedicina, beneficiind o finanțare europeana…

- La Timișoara se pregatește un proiect unic in Romania, a carei valoare va fi, intr-o prima faza, de 19 milioane de euro. Se dorește crearea unui centru de cercetare in ingineria datelor, inteligența artificiala și sisteme inteligente, iar pentru aceasta, Universitatea Politehnica, impreuna cu ADR Vest,…

- Informatiile a 500 de milioane de profiluri LinkedIn au fost scoase la vanzare, la fel ca in cazul incidentului in care a fost implicat Facebook, pe un forum de hacking. Setul de date se banuieste ca este mult mai mare si ca include date personale din cadrul mai multor platforme. Cele 500 de milioane…