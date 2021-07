Începe înscrierea online pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a deschis in 2 iulie procesul de inscriere pentru sesiunea de admitere aferenta anului 2021. Toți candidații interesați sa studieze la UVT incepand cu anul universitar urmator pot accesa platforma de admitere online a UVT, unde iși pot crea cont, pot completa formularul de inscriere, incarca documentele necesare și depune dosarul de inscriere. Intreg procesul de inscriere se desfașoara exclusiv online. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

