Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de familii din toata țara se pregatesc sa-și inscrie copiii la școala. Anul acesta procedura vine cu reguli noi. Parinții copiilor care nu vor avea 6 ani impliniți pana pe 31 august trebuie mai intai sa mearga la o ședința de consiliere. Abia apoi pot completa cererea pentru evaluarea…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba a publicat informatii utile pentru inscrierea la scoala, in clasele pregatitoare, pentru anul scolar 2019-2020. Sunt facute publice metodologia de inscriere, circumscriptiile scolare si numarul de clase in fiecare unitate de invatamant. Completarea cererilor se face…

- Inscrierea copiilor in invațamantul primar vine cu o serie de noutați pentru anul școlar 2020 - 2021. Astfel, in conformitate cu prevederile legale, inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor ... The post Noutați privind inscrierea in clasa pregatitoare appeared first on Renasterea…

- Toate școlile din Romania trebuie sa afișeze astazi cate clase pregatitoare vor avea in anul școlar 2020-2021 și care este algoritmul de distribuire a elevilor in clase. De asemenea, școlile trebuie sa afișeze care sunt criteriile specifice de departajare in cazul in care sunt mai multe cereri de inscriere…

- Ministerul Educației a stabilit perioadele si metodologia inscrierii copiilor in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit ordinului de ministru, astazi, 24 februarie, scolile si Inspectoratele Școlare Judetene afiseaza circumscriptiile scolare si numarul de clase pregatitoare. Prima…

- Ministerul Educației a stabilit calendarul si metodologia inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Prima etapa de inscriere in invatamantul primar – clasa pregatitoare – este cuprinsa intre 4 si 23 martie, iar cea de-a doua – intre 23 si 30 aprilie, potrivit ordinului de ministru privind aprobarea…

- Incep inscrierile la clasa pregatitoare și primul pas va fi luni, 24 februarie, cand școlile din județul Neamț trebuie sa afișeze numarul de locuri și criteriile specifice. Parinții vor avea la dispoziție perioada 4-23 martie pentru completarea cererilor. Pe 1 aprilie vor fi publicate liste ale copiilor…

- Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial. Prima etapa de inscrieri se desfașoara in perioada 4-23 martie.Ordinul de ministru care stabilește calendarul și metodologia de inscriere in clasa pregatitoare in anul școlar 2020-2021 a fost publicat astazi, 21…