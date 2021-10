Începe INDAGRA 2021 – cel mai așteptat eveniment al toamnei! 27 – 31 octombrie 2021, la ROMEXPO ROMEXPO impreuna cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei organizeaza, intre 27 – 31 octombrie, INDAGRA 2021 – cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania. Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei are loc atat in pavilionul B1 al Centrului Expozițional ROMEXPO, cat și pe platformele exterioare și se desfașoara sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei. Manifestarea prezinta tendințele anului 2021 din domeniul agriculturii, viticulturii, horticulturii și zootehniei și este prilejul perfect pentru prezentarea inovațiilor… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

