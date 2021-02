Stiri pe aceeasi tema

- Romania a vaccinat, de la debutul campaniei naționale din 27 decembrie 2020, puțin peste 183.000 de persoane, toate cadre medicale. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care…

- Aproape 14.000 de persoane s-au vaccinat miercuri impotriva Covid. S-au inregistrat 60 de reacții adverse „comune și minore”. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane, iar in total, de la inceputul campaniei, 154.268. Miercuri s-au inregistrat…

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația din ziua de 10 ianuarie a.c., ora 17.00, este urmatoarea: Citește și: 'Pilda Generalului…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, dr. Carmen Dorobat, are coronavirus. Confirmarea a venit la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva coronavirusului, relateaza Mediafax. Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost vaccinata impotriva Covid pe…

- Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore și s-au inregistrat aproape 90 de reacții adverse. Romania a depașit 41.000 de persoane vaccinate. DOCUMENTUL poate fi CITIT AICI Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 anunța…

- Numar de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (in ultimele 24 de ore, prima administrare) – 1586 The post 2 ianuarie 2021: Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech este de 13.242 first appeared on Partener TV .

- 13.242 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șapte zile scurse de la debutul campaniei, dintre care 1.586 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV). Acest lucru inseamna o medie de sub 2.000…

- 11.656 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șase zile scurse de la debutul campaniei, dintre care peste 1.300 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV).Potrivit datelor puse la dispoziția…