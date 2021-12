Începe iarna roșie! Restaurația ”ciolaniadei” PSD Guvern nou, metehne vechi, astfel ar putea fi evaluate cele mai recente decizii ale social-democraților pentru numirea unor personaje cel puțin dubioase in funcții publice cheie ale instituțiilor statului sale ale comisiilor parlamentare, care ne amintesc de Romania post-decembrista, care a continuat și dezvoltat la rang de arta sistemul de Pile-Cunoștințe-Relații (PCR) așa cum era denumit neoficial de catre cetațeni. Fratele lui Paul Stanescu, propus la ANRE pentru ca „nu a prins loc de parlamentar” Una dintre numirile controversate din ultimele saptamani este propunerea propunerea PSD pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

